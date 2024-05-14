Все виды помощи: Куда обращаться в кризисных ситуациях жителям Астаны
Сегодня, 17:22
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Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
239Фото: Центр поддержки института семьи "Жанұя"
Насилие в семье, потеря работы, несчастные случаи, - в жизни каждого бывали подобные моменты. Куда жители Астаны могут обратиться во время кризиса? Разбираем на примере Центра поддержки семьи "Жанұя". Сейчас он сопровождает 826 семей, оказывает социальные услуги, психологические и юридические консультации. На одной из таких побывал корреспондент BaigeNews.kz. Подробнее - в репортаже.
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