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Все виды помощи: Куда обращаться в кризисных ситуациях жителям Астаны

Сегодня, 17:22
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Центр поддержки института семьи "Жанұя" Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22
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Фото: Центр поддержки института семьи "Жанұя"

Насилие в семье, потеря работы, несчастные случаи, - в жизни каждого бывали подобные моменты. Куда жители Астаны могут обратиться во время кризиса? Разбираем на примере Центра поддержки семьи "Жанұя". Сейчас он сопровождает 826 семей, оказывает социальные услуги, психологические и юридические консультации. На одной из таких побывал корреспондент BaigeNews.kz. Подробнее - в репортаже. 

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