Младенец умер от голода в Экибастузе: матери вынесли приговор

Экибастузский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвинённой в причинении смерти по неосторожности, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что Т. с 10 по 17 ноября 2023 года, проживая в поселке Шидерты Экибастуза, проявляя преступную небрежность по отношению к своему восьмимесячному ребёнку, не обеспечила его достаточным питанием, что повлекло смерть малыша.

Женщина вину признала в полном объёме, в содеянном раскаялась и просила не лишать её свободы.

"Преступление относится к категории небольшой тяжести и за его совершение законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы на срок до трёх лет. Принимая во внимание личность и семейное положение подсудимой, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок один год. В отношении других двоих малолетних детей Т. ограничена в родительских правах, они переданы на попечение в ГУ "Отдел образования Экибастуза", - сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.