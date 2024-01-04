Спасатели рассказали, как автобус провалился под землю в Павлодарской области

Стали известны подробности произошедшего несчастного случая в Павлодарской области, в результате которого автобус провалился под землю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Как сообщили в ведомстве, спасатели на автобусе выехали на вызов после сообщения о том, что на территории шахты АО "Майкаинзолото" произошёл обвал. В этот обвал и провалился автобус. Пострадали четверо сотрудников Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

На месте совместную работу начали спасатели РЦШ ПВАСС и Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

"Работы по спасению и извлечению пострадавших осложнены из-за угрозы дополнительного обвала. Зона чрезвычайного происшествия оцеплена и ведутся все необходимые работы с учётом мер предосторожности. О причинах происшествия будет сообщено дополнительно после завершения официального расследования. На данный момент наш приоритет – спасение наших работников и обеспечение их безопасности", - сообщили в ведомстве.

Напомним, тела двоих спасателей удалось найти, сейчас ведется работа по подъёму их на поверхность.