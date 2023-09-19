Токаев пригласил президента Словении на Астанинский международный форум

Касым-Жомарт Токаев пригласил Наташу Пирц-Мусар принять участие в Астанинском международном форуме в следующем году.

"Я хотел бы официально пригласить Вас посетить Казахстан. В середине июня следующего года мы проведём международный форум Астана, на площадке которого будут обсуждаться вопросы политики и экономики. В этом году в июне форум прошел с большим успехом. Я надеюсь, Вы будете одним из основных спикеров в будущем наряду с другими главами государств, премьер-министрами, а также руководителями многих транснациональных компаний", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент Словении подтвердила свою готовность к развитию сотрудничества с Казахстаном.

"Всегда есть возможности для улучшения сотрудничества. Между нашими странами нет никаких проблем. Буду рада приветствовать Вас в ходе визита в мою страну", – отметила Наташа Пирц-Мусар. Президенты обсудили перспективы развития казахско-словенского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Собеседники подчеркнули позитивный опыт взаимодействия двух стран в сферах фармацевтики, логистики и IT индустрии. Состоялся обмен мнениями по вопросам международного характера, в частности, рассмотрены дальнейшие меры по обеспечению стабильности и безопасности в мире, совершенствованию структуры ООН. В ходе беседы также отмечена возрастающая роль Центральной Азии и Казахстана. По итогам встречи президенты договорились тесно взаимодействовать в международных структурах.

Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Он провёл встречи с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.