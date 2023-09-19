Токаев пригласил президента Словении на Астанинский международный форум
Сегодня, 00:19
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Сегодня, 00:19Сегодня, 00:19
304Фото: ptrkkz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства подчеркнул, что Словения выступает важным партнёром Казахстана в Европейском Союзе. По его словам, наши страны сохраняют положительную динамику взаимодействия.
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