  • 17 Сентября, 17:53
  • BAIGENEWS

Начался рабочий визит Токаева в Нью-Йорк

Сегодня, 17:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 17:01
Сегодня, 17:01
179
Фото: Акорда

Начался рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
  
Во время визита Глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".  

Кроме того, запланированы встречи Президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.

Самое читаемое

Наверх