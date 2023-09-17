Начался рабочий визит Токаева в Нью-Йорк
Сегодня, 17:01
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Сегодня, 17:01Сегодня, 17:01
179Фото: Акорда
Начался рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Во время визита Глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".
Кроме того, запланированы встречи Президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.
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