Финансовая система должна способствовать равенству для всех стран, а не только для избранных - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совместно с президентом Венгрии Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении глава государства отметил, что повестка дня Организации Объединённых Наций на период до 2030 года – единственный шанс, который дан нынешнему поколению на построение процветающего будущего.

"Текущие глобальные вызовы, усугубляемые геополитическими потрясениями, подрывают наши коллективные усилия. Эти препятствия невозможно преодолеть силами отдельного государства. Только благодаря единству мирового сообщества мы сможем добиться ощутимых результатов", – заявил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для Казахстана достижение ЦУР является национальным приоритетом.

"Принципы устойчивого развития стали основной наших национальных стратегий и программ. Сегодня мы активно инвестируем в устойчивое будущее. 80 процентов государственного бюджета синхронизировано с целями ЦУР. Мы обеспечиваем всеобщий доступ к бесплатному образованию и здравоохранению. Новый Социальный кодекс усилил защиту уязвимых групп населения", – сказал глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, для достижения общего устойчивого будущего необходимо безотлагательно предпринимать совместные действия.

В этой связи лидер Казахстана высказал ряд предложений.

"Требуется укрепить принцип "Единой ООН" на региональном уровне для обеспечения лучшей синергии. Поэтому мы инициируем создание в Казахстане Регионального хаба по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Он обеспечит эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент предложил участникам саммита вдохнуть новую жизнь в международную финансовую архитектуру. По его словам, для достижения ЦУР финансовая система должна способствовать равенству для всех стран, а не только для избранных. Гораздо больше средств требуется выделять на решение проблем экологии, образования и здравоохранения.

Токаев подчеркнул, что климатический, продовольственный и энергетический кризисы представляют серьёзную угрозу устойчивому развитию.

"Мы должны укреплять международное сотрудничество в области технической поддержки, научных исследований и оценки рисков под эгидой ООН. Цели в области устойчивого развития – это путь к лучшему миру для всех. Мы должны объединиться и умножить наши усилия. Казахстан всегда будет убежденным сторонником сильной и эффективной роли ООН в области устойчивого развития", – заявил президент Казахстана.

В ходе сессии также выступили президенты Венгрии Каталин Новак, Хорватии Зоран Миланович, Кыргызстана Садыр Жапаров, ЮАР Сирил Рамафоса, Австрии Александр Ван дер Беллен, Перу Дина Болуарте, Гайаны Ирфан Али, Микронезии Уэсли Симина, Северной Македонии Стево Пендаровски, Финляндии Саули Ниинистё и другие.