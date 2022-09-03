Токаев посетит оперативный штаб по ликвидации природного пожара в Костанайской области

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В ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область Президент Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

"В целом ситуация в регионе находится под контролем. Оперативный штаб во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным координирует действия всех органов, задействованных в ликвидации стихийного бедствия", – информировали в пресс-службе Президента.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что из-за пожаров отменять рабочую поездку Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область не планируется.

Напомним, природный пожар начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Площадь пожара превысила 3000 гектаров.

В Костанайской области из-за пожаров ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Костанай — Аулиеколь — Сурган, на участке от города Тобыл до посёлка Аулиеколь.

Позже под угрозой оказались ближайшие несколько сёл. Эвакуировали жителей Аманкарагая, Озёрного, Лесного, Калинино. Огонь подобрался к 50 домам Озёрного. Зафиксирована угроза пожара на нефтебазе в селе Аманкарагай.

В тушении пожаров задействована техника из разных регионов страны, в том числе три пожарных поезда и три воздушных судна.

Кроме того, 3 сентября в Костанае загорелся оружейный магазин, огонь перекинулся на восемь жилых домов, столовую и СТО. В результате пожара погиб один человек, который оказался заблокированным в подвале магазина. Из-за детонации снарядов, спасатели не смогли вовремя оказать ему помощь, ещё семеро госпитализированы.