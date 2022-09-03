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  • Пожары в Костанайской области: начата эвакуация сельчан, есть угроза возгорания нефтебазы
МЧС РК Сегодня, 19:08
322
Фото: МЧС РК

Пожары в Костанайской области: начата эвакуация сельчан, есть угроза возгорания нефтебазы

Людей эвакуируют из четырёх сёлах Костанайской области, расположенных близ мест, где бушуют лесные пожары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Площадь пожара превысила 3000 гектаров. Ведомство перегруппировало все силы и средства. Теперь они сосредоточены на защите населённых пунктов Аманкарагай и Новонежинка. 

"Население уже эвакуировано из сёл Озёрное, где проживает 250 человек, и северной части села Аманкарагай с населением в тысячу человек. В селе Озёрное загорелись три жилых дома, на месте работают шесть пожарных автомобилей и восемь водовозов. Начата эвакуация людей из сёл Калинино с населением 228 человек, Лесное − 363 человека. В 17:20 зафиксирована угроза пожара на нефтебазе в селе Аманкарагай, на месте работают три пожарные автоцистерны", – сообщили в МЧС.

По данным нацкомпании "КазАвтоЖол", в Костанайской области из-за пожаров ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган. В частности, ограничено движение на участке от города Тобыл до посёлка Аулиеколь.

В пресс-службе МИИР РК уточняют, что в город Костанай можно доехать через села Кайбагор, Карасу и Алтынсарино.

По данным "Казгидромета", в Костанайской области сохранится высокая температура до 38 градусов, а скорость ветра достигнет 23 метров в секунду, что осложняет борьбу с огнём.

В тушении пожара задействованы 235 человек личного состава, 32 единицы техники, три воздушных судна, три пожарных поезда, в том числе МЧС предоставило 14 единиц техники, 61 человека личного состава, два вертолёта с водосливными устройствами.

От МВД прибыли 33 человека, ещё 20 − от Минобороны. Кроме того, от лесхоза на помощь прибыли 15 единиц техники, 80 человек личного состава, одно воздушное судно.

Местные исполнительные органы предоставили три единицы техники и 20 человек, АО "КТЖ" − три пожарных поезда и 21 человека. Двумя вертолётами с водосливными устройствами МЧС проведено 12 сбросов и слито 36 тонн воды. 

Забор воды для этих целей проводят из естественного водоёма на расстоянии 25 километров.

Ранее сообщалось, что природный пожар начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.  На место пожара вылетел глава МЧС.

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#Пожар #происшествия #Костанайская область #эвакуация
Сегодня, 19:08
322
Журналист

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