Тело мужчины извлекли из подвала горящего оружейного магазина в Костанае

Фото: kstnews.kz

Тело погибшего мужчины, личность которого пока не установлена, извлекли спасатели из подвала сгоревшей "Оружейной палаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

В департаменте по ЧС сообщили о локализации крупного пожара, однако добавили, что ликвидации пока нет. Причина пожара также пока неизвестна.

"Из подвала был извлечён труп мужчины, личность которого пока не установлена. Кроме того, в Костанайскую городскую больницу был госпитализирован мужчина", — сообщили в ДЧС.

Между тем, как сообщает ещё один региональный ресурс alau.kz, по данным облздрава, число пострадавших при пожаре достигло семи человек, шесть из которых госпитализированы. Они доставлены в стационар с ожогами различной степени тяжести, один человек от госпитализации отказался.

"На месте происшествия было задействовано шесть бригад "скорой", две из которых в данный момент находятся на месте пожара. Кроме того, помощь оказывают жителям близлежащих домов. В основном, жалуются на повышение артериального давления, тревогу и головную боль", − сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ДЧС Костанайской области, огнеборцы работают с 11:20. Предварительная площадь составляет 2500 квадратных метров.

Огонь распространился на восемь частных жилых домов, столовую и СТО, также повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля. Для разведки на наличие пострадавших в оружейном магазине спасатели оснащены бронежилетами и щитами.

Ранее сообщалось о госпитализации директора "Оружейной палаты", который сейчас находится в тяжёлом состоянии с ожогами 50 процентов тела.

По словам мужчины, в подвале заблокированными остались два человека. Личный состав не мог проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов.