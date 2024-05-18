Около двух тысяч человек круглосуточно дежурят на дамбах в Атырау

В Атырау около 2000 человек обеспечивают безопасность на круглосуточных дежурствах на дамбах вдоль берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб региона по ЧС.

"В настоящее время представители МЧС, Минобороны, пограничной службы КНБ, Национальной гвардии, местных исполнительных органов, сотрудники компании, волонтеры обеспечивают безопасность путем профилактики случаев протечки воды на 113 участках. В целях профилактики прорыва паводковой воды на прибрежные участки выделено 211 единиц тяжелой техники, 7 лодок, 61 устройств по откачке воды", — говорится в сообщении.

Всего по области в борьбе с паводками задействовано 4 166 человек, 552 единиц техники, 44 плавсредств, 167 водооткачивающих средств.

Напомним, за последние сутки уровень воды в реке Жайык в Махамбетском районе области поднялся сразу на 8 см, составив 1008 см. По данным на 18 мая, 223 человека, заранее эвакуированных из села Талдыколь Махамбетского района, проживают в эвакопункте на базе колледжа АПЕК. Среди них 142 ребенка, 8 беременных женщин и 9 человек с ограниченными возможностями.

Из-за опасности подтопления населённых пунктов Махамбетского района Атырауской области специалистам пришлось вскрыть дорожное полотно на 44-м километре тарссы "Атырау – Уральск"