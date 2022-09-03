Оружейный магазин горит в Костанае: два человека заблокированы в подвале

Фото: ng.kz

По данным МЧС РК, "Оружейная палата" на проспекте Н.Назарбаева в Костанае загорелась 3 сентября в 11:20, огонь перекинулся на кровли соседних зданий

Магазин "Оружейная палата" на проспекте Назарбаева загорелся в Костанае 3 сентября в 11:20, огонь перекинулся на кровли соседних зданий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Крупный пожар не могут потушить в течение нескольких часов. Предварительная площадь возгорания составляет более двух тысяч квадратных метров.

"Пожар охватил всю площадь комплекса каскадного типа двух и одноуровнего уровневого здания. В настоящее время происходит детонация боеприпасов. Место полностью оцеплено и проводится разведка.

Огонь распространился на восемь частных жилых домов, столовую и СТО, также повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля. Со слов хозяина оружейного магазина, в подвале находятся два человека. Личный состав не может проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов", – сообщили в МЧС.

По данным ведомства, ни локализации, ни ликвидации пожара пока нет. Причина устанавливается.

Информация о пострадавших не поступала. На данный момент на месте работают силы департамента по чрезвычайным ситуациям. В тушении задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.