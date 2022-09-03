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  • Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на пожары
Акорда Сегодня, 13:46
87
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на пожары

В пресс-службе Президента сообщили, что Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область, несмотря на то, что сейчас в регоне бушуют крупные природные пожары, передает BaigeNews.kz.

"Со стороны представителей СМИ поступают вопросы о том, состоится ли анонсированная поездка Президента в Костанайскую область в связи с природными пожарами в этом регионе. Несмотря на серьёзный пожар, Глава государства намерен придерживаться своего графика и посетить Костанайскую область 5 сентября", – написал в Facebook пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай.

Он отметил, что в настоящее время в Аулиекольском районе принимаются необходимые меры для ликвидации очагов возгорания. Руководит работами оперативная группа во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, который вылетел в регион.

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#президент #Костанайская область #Пожар
Сегодня, 13:46
87
Зарина Козова Журналист

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