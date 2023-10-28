Токаев поблагодарил глав иностранных государств за поддержку в связи с трагедией на шахте

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил глав иностранных государств и соотечественников за соболезнования и поддержку в связи с трагедией в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Выражаю искреннюю благодарность главам государств, общественным деятелям, гражданам, которые выразили соболезнования, высказали слова поддержки и сочувствия семьям погибших шахтеров и проявили солидарность в этот трудный момент", – написал глава государства на своей странице в соцсети Х.

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. На данный момент известно о 33 погибших, ещё 13 горняков остаются под землёй. По мнению главы МЧС, шансы найти их живыми всё ещё есть, но они невысоки.

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