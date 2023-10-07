Токаев и Путин провели переговоры

После участия в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию нашей страны президенты Казахстана и России провели переговоры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи лидеры обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства двух стран, а также подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и других сферах.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанско-российские отношения, опирающиеся на многовековые традиции дружбы и добрососедства, развиваются по восходящей.

"Что касается сотрудничества между нашими государствами, то оно развивается успешно, является многоплановым. Прежде всего, это сотрудничество, которое носит стратегический характер и характер союзнических взаимоотношений между нашими государствами в самых различных сферах. Сегодня мы стали участниками запуска большого проекта. Действительно, может быть, по цифрам он не столь большой, но проделана большая работа в течение короткого периода времени. Конечно, это будет иметь большое символическое значение и в будущем", – сказал глава государства.

Владимир Путин отметил высокий уровень двусторонних связей и необходимость их дальнейшего укрепления.

"Ваш приезд в Москву — знаковая вещь. Я Вам благодарен за это, а также за то, что сделали проект, который сегодня представили. Он достаточно скромный, на мой взгляд, но это первый и очень важный шаг к сотрудничеству в сфере энергетики в регионе в целом. У нас огромный объем совместной работы. По всем направлениям ситуация развивается весьма позитивно. Я хочу Вас за это поблагодарить", — подчеркнул президент России.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Владимира Путина с днём рождения, отметив его личный вклад в углубление стратегического партнерства Казахстана и России, а также многоплановых интеграционных связей на евразийском пространстве.

Напомним, в рамках рабочего визита Президента РК в Российскую Федерацию состоялась церемония запуска транзита российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод "Средняя Азия – Центр".

Касым-Жомарт Токаев особо отметил роль проекта в деле укрепления региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии.