Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала — Токаев

На церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана Касым-Жомарт Токаев особо отметил роль проекта в деле укрепления региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Через территорию Казахстана проходят более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров. Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объёмов транспортировки российского газа", — сообщил Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за личный вклад в продвижение важнейшего транснационального проекта, а также выразил признательность за всемерную поддержку Шавкату Мирзиёеву.

Лидер Казахстана в своем выступлении особо отметил профессиональную и ответственную совместную работу казахстанских, российских и узбекских специалистов газовой отрасли.

В ходе мероприятия также выступили президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

В ходе телемоста министр энергетики Алмасадам Саткалиев с компрессорной станции "Макат" в Атырауской области доложил о готовности казахстанской части магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр".

Параллельно онлайн-подключение осуществлялось с газоизмерительной станции "Каракалпакия" Узбекистана, компрессорной станции "Александров Гай" Саратовской области и Лахта-Центра Санкт-Петербурга, откуда узбекские и российские специалисты газовой отрасли сообщили о завершении всех подготовительных работ.

Затем лидеры трёх стран дали разрешение на запуск транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.