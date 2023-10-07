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Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала — Токаев

Сегодня, 18:19
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Акорда Сегодня, 18:19
Сегодня, 18:19
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Фото: Акорда

На церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана Касым-Жомарт Токаев особо отметил роль проекта в деле укрепления региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Через территорию Казахстана проходят более 20 тысяч километров магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 миллиардов кубических метров. Казахстан заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала и готов к дальнейшему увеличению объёмов транспортировки российского газа", — сообщил Глава государства. 

В завершение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за личный вклад в продвижение важнейшего транснационального проекта, а также выразил признательность за всемерную поддержку Шавкату Мирзиёеву. 

Лидер Казахстана в своем выступлении особо отметил профессиональную и ответственную совместную работу казахстанских, российских и узбекских специалистов газовой отрасли. 

В ходе мероприятия также выступили президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. 

В ходе телемоста министр энергетики Алмасадам Саткалиев с компрессорной станции "Макат" в Атырауской области доложил о готовности казахстанской части магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр". 

Параллельно онлайн-подключение осуществлялось с газоизмерительной станции "Каракалпакия" Узбекистана, компрессорной станции "Александров Гай" Саратовской области и Лахта-Центра Санкт-Петербурга, откуда узбекские и российские специалисты газовой отрасли сообщили о завершении всех подготовительных работ. 

Затем лидеры трёх стран дали разрешение на запуск транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

 

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