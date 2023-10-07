Владимир Путин отмечает 71-й день рождения

Президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Ему исполняется 71 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

В этом году праздник, который президент РФ на высшем государственном посту отмечает уже в 20-й раз, выпал на выходной день, но у Путина он будет рабочим: российский лидер вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым примет участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Как подчеркнул в пятницу сам российский лидер, такие поставки начинаются "впервые за всю историю существования этих транспортных систем, никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, российского происхождения не направлялся".

Само празднование у Путина проходит обычно в кругу близких. По его мнению, именно так лучше начинать "персональный" год каждому человеку "вне зависимости от служебного положения". Лишнего внимания к этой теме Путин старается избегать. "Это мой день рождения, это не национальный праздник. Мне кажется, что преувеличивать значение этого события — нескромно", — говорил он.

По меркам мировой арены возраст Путина — "золотая середина" для политика. Например, американский президент Джо Байден в ноябре встретит 81-й день рождения. Есть лидеры стран и старше.

В СНГ же главы государств близки или почти совпадают не только по ключевым взглядам, но и по возрасту. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон "опередил" Путина на два дня, отпраздновав 71 год 5 октября. Токаеву исполнится столько же в следующем мае.

К тому же поколению принадлежат и многие другие лидеры Содружества. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко - 69 лет, Мирзиёеву - 66, лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву — 61. Среди самых молодых политиков СНГ — президент Киргизии Садыр Жапаров (54 года), премьер Армении Никол Пашинян (48), руководитель Туркмении Сердар Бердымухамедов (42).

Схожая ситуация и в "Большой двадцатке". Премьер Индии Нарендра Моди на несколько лет старше Путина, а лидер КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Японии Фумио Кисида — чуть младше.