Токаев принял участие в открытии транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана

В рамках рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию состоялась церемония запуска транзита российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод "Средняя Азия – Центр", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В торжественном мероприятии наряду с Главой нашего государства приняли участие Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это историческое событие открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между странами, поднимая на качественно новый уровень стратегическое сотрудничество и взаимодействие в области энергетики Казахстана, России и Узбекистана.