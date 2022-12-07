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Лента новостей

t.me/KZgovernment Сегодня, 08:55
233
Сегодня, 08:55
233
Фото: t.me/KZgovernment

Тепло дали во все дома Экибастуза

Тепло дали во все пострадавшие дома в Экибастузе. Об этом сообщили в оперативном штабе по восстановлению теплоснабжения в городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства. 

По состоянию на 08:00 седьмого декабря тепло подано во все пострадавшие дома. Параметры сетевой воды составляют 83 градуса прямой и 56 градусов обратной сетевой воды при давлении 8,8 килограмма на квадратный сантиметр.

"Энергоисточник работает в штатном режиме. Экибастузская ТЭЦ предпринимает все необходимые усилия для нормализации обстановки с отоплением в городе. Но, к сожалению, разбалансированность гидравлического режима, произошедшего в результате событий последних дней, в том числе несанкционированные сливы теплоносителя потребителями и КСК усложняют эту работу. Всем жителям выражаем благодарность за терпение и рассчитываем что совместными усилиями в ближайшие 2-3 дня ситуация с подачей тепла будет полностью нормализована", - сказал Как руководитель оперативного штаба — первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

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#Экибастуз #режим ЧС #отопление
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:55
233
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