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Тарифы на воду в Астане вырастут на 15-20%
Об этом сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.
"Сейчас с государственными органами, которые за это отвечают, с Комитетом по регулированию естественных монополий отрабатываем, в среднем мы запрашиваем повышение в районе 15-20 процентов", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Касымбек подчеркнул, что в Астане вода стоит в разы дешевле, чем в других городах Казахстана.
"Простой пример приведу. Стоимость кубометра воды в Астане, вы же знаете, — 48 тенге. В Алматы, Караганде и других городах — 100, 120, 150 тенге. А в некоторых населённых пунктах — за 200 тенге", — отметил чиновник.
По словам акима, повышение тарифов — вынужденная мера.
"Если мы хотим, чтобы горводоканал "Астана су арнасы" инвестировал в систему и содержал её в надлежащем состоянии, мы должны (повышать тарифы). Исходя из того, что в мире идёт повышение стоимости топлива, потом, людям которые работают в "Астана су арнасы", или системе ЖКХ, тоже хотим держать зарплату на уровне среднегородской — в районе 250-300 тысяч тенге и выше, поэтому мы вынуждены идти на эти меры", — добавил он.
Также он прокомментировал вопрос тарифов на электричество.
"У нас электричество сейчас для физического лица 16 тенге, мы субсидируем этот тариф. Государственные учреждения платят по 50 тенге за киловатт. За счёт госбюджета мы субсидируем тарифы для физлиц. В Алматы или в другом городе стоимость киловатта намного выше", — констатировал аким.
Глава столичной администрации заявил, что держать тарифы на комуслуги в Астане на прежнем уровне нельзя.
"Мы же хотим в электросети инвестировать и держать их в порядке. У нас износ по всем сетям нормативный, гораздо ниже, чем в целом по стране. Потому что это новые сети — им 25 лет условно. Но, если мы хотим, чтобы они и дальше были в нормативном графике, мы должны в них инвестировать", — заключил он.
Ранее аким сообщил, что на пустыре возле ТРЦ "Керуен" построят сквер, а объём озера Большой Талдыколь увеличат в пять раз.
Это только совпадение: Касымбек о своём походе в Акорду и увольнении Алтая Кульгинова с поста заместителя премьер-министра Казахстана.
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