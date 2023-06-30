Это только совпадение: Касымбек о своём походе в Акорду и увольнении Кульгинова

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На брифинге в службе центральных коммуникаций акиму Астаны Женису Касымбеку задали вопрос о том, что же такого он сказал на встрече президенту Касым-Жомарту Токаеву, что на следующий день сообщили об отставке Алтая Кульгинова с должности заместителя премьер-министра страны. Ответ градоначальника был коротким, передаёт BaigeNews.kz.

"Я в тот день доложился чётко только по ситуации с водой, никаких вопросов других не было. Поэтому, если какие-то совпадения по датам есть – это только совпадения", – заявил он.

Отметим, 7 июня аким Астаны Женис Касымбек встретился с главой государства. А 8 июня Токаев освободил от должности заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова. Напомним, с июня 2019 года по декабрь 2022 года Кульгинов занимал пост акима города Астаны.