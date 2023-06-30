На пустыре возле ТРЦ "Керуен" в Астане построят сквер

Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов

Жителей столицы давно интересовал вопрос о том, что будет построено на этом участке. Сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций аким города Женис Касымбек наконец развеял слухи и дал точный ответ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Территория между ТРЦ "Керуен" и ЖК "Северное сияние", действительно, — очень перспективный участок. Там никаких планов по строительству зданий, сооружений нет. Зимой горсовет принял решение, что там будет рекреационная зона, там будет сквер. Решение в план детальной планировки внесено и в июле будет официально оформлено", — заявил он.

По словам главы столичной администрации, на этот год запланированы проектные изыскания, а в следующем году сквер уже будет открыт.

Отметим, что в социальных сетях часто обсуждали этот участок земли. Астанчане беспокоились о том, что на нём возведут новый жилой комплекс.