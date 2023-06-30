Объём озера Большой Талдыколь увеличат в пять раз — аким Астаны

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

В озеро будут снова направлять воду из ливнёвок. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

"В 1990-е годы объём Большого Талдыколя доходил до 50 миллионов кубометров. В 2000-е годы — до 10 миллионов. Сейчас меньше 1,5 миллиона кубометров. С 2015 года воду из ливнёвок стали очищать с помощью канализационных очистительных сооружений (КОС) и направлять в Ишим. Мы договорились с министерством, и решили направлять эту воду в Большой Талдыколь. Две недели мы туда её направляем. Таким образом мы объём озера увеличим в пять раз. На это нужно один-два года. Планируем привести Большой Талдыколь в порядок к следующему году", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Аким пояснил, что изначально с 2015 года уровень озёр Талдыколь упал, потому что появилось новое КОС, и воду стали очищать и сбрасывать в Ишим.

"Вода соответствующего качества, которую по всем стандартам можно было сбрасывать в Ишим, что мы и делали. Не было сброса в Большой Талдыколь. Малый Талдыколь существовал за счёт дренажа с Большого и периодических переливов из него. Ещё раз повторюсь, там нет естественных притоков воды. Мы вынуждены будем с городских сетей сбрасывать воду в Большой и в Малый Талдыколь. Талые воды не дают этого объёма", — отметил чиновник.

Касымбек разъяснил также вопрос строительства сквера на территории озёр.

"Мы встречались неоднократно с экологами. Часть экологов считает, что этот парк нужен, часть считает — что не надо. Они просят с седьмого участка частично переброску воды провести на пятый участок. Этот проект мы сейчас рассматриваем, возможно, мы воду частично туда перебросим", — сообщил он.

Градоначальник добавил, что третий, седьмой и пятый участки группы озёр Малого Таллдыколя останутся, по ним проводится работа.

"По пятому участку мы будем советоваться с жителями города. Есть проблема иловых отложений. Будут ли там расти деревья", — отметил аким.

Касымбек заверил, что строительства жилых комплексов или других объектов на территории озёр не будет.