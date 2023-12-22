Строительство АЭС в Казахстане: что может помешать её появлению

Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин назвал основные риски, которые могут помешать появлению атомной электростанции на территории Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Надо понимать, что всё не так гладко идёт. Первое – это, конечно, задержку реализации проекта могут вызвать отрицательные результаты референдума. При этом, наверное, вся программа будет свёрнута. Ну и страну ожидает тёмное будущее", - сказал Жантикин.

Он добавил, что сегодня проводится разъяснительная работа среди населения по проведению референдума.

Ещё один риск – задержка принятия решения правительством.

Третий риск – непринятие решения по вендеру.

"Этот вопрос сегодня стал такой весомый. Потому что кроме технических параметров мы смотрим технико-экономические показатели, делаем ранжирование проекта, его оценку. У нас была разработана система критериев в 2019 году. В прошлом году мы её доработали с участием французской компании. Это опытная компания. Но по вендеру тут геополитика примешивается. Там много разных факторов, которые выходят за пределы компетенций нашей компании", - рассказал Тимур Жантикин.

Также имеются проблемы с нехваткой ресурсов и производственных мощностей, финансирования проектов.

"Много проектов было сорвано из-за того, что были проблемы с финансированием. Поэтому заранее надо согласовать и разработать надёжные схемы финансирования проектов. Предложений и механизмов здесь много", - отметил Жантикин.

Ранее сообщалось, стала известна стоимость будущей АЭС в Казахстане.

Напомним, вопрос о строительстве АЭС в Казахстане будет решён на референдуме. Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов прокомментировал вопрос о том, ведётся ли подготовка кадров для будущего АЭС в Казахстане.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская корпорация "Росатом" готова разработать проект атомной электростанции для Казахстана. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете "Казахстанская правда".