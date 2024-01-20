Стали известны подробности смерти одного из братьев Геннадия Головкина

Экс-заместитель Председателя Верховного Суда РК, юрист-адвокат Тагир Сисинбаев, в интервью Youtube-каналу Abay Live рассказал трагические подробности гибели брата казахстанского боксёра Геннадия Головкина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Почему Октябрьский район считался криминальным? Молодежь или дети рабочих были очень активны физически. В каком плане? Активно занимались спортом — в подвалах и так далее. И часто устраивали драки между микрорайонами — 100-200 человек, микрорайон на микрорайон, группировки и так далее. И многие ребята тогда погибли. Кстати, у Геннадия Головкина как раз в те годы погиб брат при таких условиях, — говорит Сисинбаев.

Согласно данным из биографии GGG, двое из трёх братьев Головкина служили в армии и погибли при неясных обстоятельствах (Вадим в 1990 году, Сергей — в 1994), когда будущий чемпион мира был ещё подростком. Боксом Геннадий Головкин начал заниматься именно по настоянию старших братьев, поставивших перед ним выбор: либо бокс, либо какой-нибудь другой вид спорта.

Третий брат-двойняшка — Максим, родившийся всего на 15 минут позже Геннадия, тоже занимался боксом, и в настоящее время является заслуженным тренером Казахстана по боксу. Братья выступали в одной весовой категории, но никогда не дрались друг с другом. Если им выпадало провести поединок, один всегда снимался с соревнований. Так Максим ушёл из спорта в пользу брата перед отбором к Олимпиаде-2004, чтобы работать в команде Геннадия и помогать чемпиону при подготовке к боям.

Напомним, недавно издание "Wealthy Gorilla" назвало Геннадия Головкина одним из самых богатых боксёров в мире. Стоит отметить, что Головкин официально потерял все свои титулы чемпиона мира. 14 июня 2023 года Международная боксерская организация объявила, что GGG официально отказался от ее титула чемпиона мира в среднем весе. А ещё ранее Головкин оставил чемпионские пояса WBA Super и IBF. Таким образом, казахстанский ветеран больше не является действующим чемпионом мира среди профессионалов.