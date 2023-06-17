Тренер объяснил решение Головкина отказаться от титулов чемпиона мира

Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Сагатбек Мусаханов поделился мнением о лишении Геннадия Головкина титула чемпиона мира среди профи по версии IBO, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Геннадий Головкин отпустил эти пояса — наверное, хочет провести больше времени с семьей. Эти пояса для него, наверное, уже ничего не значат. Ему нужны денежные бои, если будут хорошие предложения, я думаю, он выступит. Ему незачем держать эти пояса долгое время, чтобы они простаивали. Сейчас появится возможность у молодых боксеров побороться за них, уже есть претенденты. Геннадий, что нужно было, давно всем доказал. Думаю, его ждет Зал Славы", - считает специалист.

14 июня Международная боксерская организация объявила, что Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) официально отказался от ее титула чемпиона мира в среднем весе. Напомним, ранее GGG оставил чемпионские пояса WBA Super и IBF. Таким образом, казахстанский ветеран больше не является действующим чемпионом мира среди профессионалов.