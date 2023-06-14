GGG отказался от всех титулов чемпиона мира

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Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) официально отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBO, который до сегодняшнего дня оставался единственным поясом у GGG, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сегодня, 14 июня, объявила Международная боксёрская организация. Президент IBO Эд Левин сообщил, что титул в среднем весе теперь вакантен.

Напомним, ранее Головкин отказался от чемпионских поясов WBA Super и IBF. Таким образом, казахстанский спортсмен больше не является чемпионом мира.

Ранее появлялись сообщения о возможном решении Геннадия Головкина уйти на пенсию. Последний на сегодня поединок GGG провел осенью прошлого года, когда проиграл в трилогии своему мексиканскому антагонисту Саулю "Канело" Альваресу (59-2-2, 39 КО) единогласным решением судей