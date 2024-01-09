Головкин – один из самых богатых боксеров в мире
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Издание "Wealthy Gorilla" подсчитало, сколько денег за карьеру заработал казахстанский боксер Геннадий Головкин, передает BaigeNews.kz.
По состоянию на январь 2024 года состояние Головкина оценивается в 30 миллионов долларов.
В карьере Геннадия Головкина впечатляющая серия нокаутов: 35 нокаутов при 39 победах. Завоевав свой первый пояс чемпиона WBA в среднем весе в 2010 году, он защитил пояс 21 раз.
Будучи одним из самых богатых боксеров, Геннадий Головкин продолжает увеличивать состояние с каждым новым выигранным чемпионатом и титулом. В конце 2000-х годов этот показатель заметно увеличился, когда Головкин завоевал свою репутацию, выиграв титулы IBF и IBO в среднем весе. Он продолжает драться и по сей день, а его карьерные доходы от боев в сочетании со спонсорскими сделками гарантируют высокую зарплату.
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