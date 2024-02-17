Спецоперация в области Абай: 380 человек эвакуировали с заснеженных трасс

В Кокпектинском районе области Абай завершена специальная операция по спасению людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В настоящее время из снежных заносов спасён 381 человек, из них 19 детей. Спасённые размещены в пунктах обогрева. В данный момент все машины, оказавшиеся в снежных заносах, обследованы на предмет нахождения людей. В заносах людей нет, все спасены и находятся в пунктах обогрева. С завтрашнего утра будут продолжены работы по очистке автодороги и вызволению техники из снежных заносов", — сообщили в МЧС.

В Кокпектинском районе 16 февраля был введён режим ЧС природного характера местного масштаба в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Из-за закрытия трасс и введения ограничений в Кокпектинском районе в пути застряли 100 легковых, 15 грузовых автомобилей и один автобус. Колонна остановилась, не доезжая 10 километров до села Кокпекты. Они не могут продолжить движение из-за снежных перемётов и нулевой видимости.

Для эвакуации людей с трасс задействовали вертолёты: на них перевезли 44 человека. При этом плохая видимость, боковой ветер и мороз осложняли полёты. Для спасения оказавшихся в снежном плену граждан привлекли военнослужащих.

Сообщалось, что в области Жетысу из-за снежного заноса на трассе Сарыозек — Коктал эвакуированы 67 граждан.

По данным министерства транспорта РК, из-за понижения температуры воздуха до минус 35 градусов на 80 участках дорог по Казахстану введены ограничения для дизельных автомашин. Ещё на 20 участках дорог ограничено движение из-за метели и угрозы схода лавин.

В МВД рекомендовали казахстанцам временно избегать поездок по загородным трассам.