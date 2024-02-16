Режим ЧС ввели в одном из районов области Абай

Из-за последствий непогоды в Кокпектинском районе области Абай ввели режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Решением акима Кокпектинского района Дилдабека Оразбаева объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

"На основании протокола Nº2 заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кокпектинского района от 16 февраля объявить на территории Кокпектинского района чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба", - говорится в документе.

Руководителем штаба по ликвидации ЧС назначен замакима Кокпектинского района Марат Темиржанов.

Для спасения оказавшихся в снежном плену граждан привлекли военнослужащих.

В связи с ухудшением погодных условий на дорогах республиканского значения вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев записал видеообращение к казахстанцам.