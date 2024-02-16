На вертолётах эвакуируют застрявших на трассе людей в области Абай

В Кокпектинском районе ведутся аварийно-спасательные работы: 44 человека эвакуировали по воздуху, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

"В настоящее время вертолетом МИ-8 авиаподразделения акимата ВКО из снежного заноса были эвакуированы ещё 32 человека, в том числе один ребенок. Вертолётом МИ-17 Минобороны эвакуированы 12 человек", - сообщили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, эвакуированные доставлены в село Калбатау. В медицинской помощи они не нуждаются. Их разместили во временном пункте обогрева.

Сообщается, что при помощи техники высокой проходимости эвакуировано 30 пассажиров автобуса, в том числе четырёх детей.

В МЧС также отметили, что имеют информацию о четырёх постравших, сейчас устанавливается степень обморожения.

"Для оказания психологической помощи пострадавшим, привлечен психолог с КГУ "Многопрофильная школа - гимназия имени Абая" села Калбатау. Всего поступило 25 звонков, из них шесть звонков по оказанию экстренной психологической помощи", - сообщили в министерстве.

Напомним, в области Абай на трассе со вчерашнего дня стоят 100 легковых, 15 грузовых авто и один автобус. ведутся . Сложность аварийно-спасательные работ заключается в низкой температуре воздуха, сильном ветре, метели и нулевой видимости на автодороге.