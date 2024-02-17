67 граждан эвакуированы из снежного плена в области Жетысу

В области Жетысу эвакуированы 67 граждан, застрявших на трассе Сарыозек — Коктал из-за снежного заноса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Их доставили в пункт обогрева. В медицинской помощи они не нуждаются.

В ВКО из-за сильного мороза введены ограничения для движения транспорта на автодорогах, сообщает МВД РК.

На трассе Усть-Каменогорск — Алматы ждут разрешения на выезд более 30 дизельных большегрузов. Водителей застрявших в пути автомашин полицейские угостили горячим чаем и свежей выпечкой.

По данным министерства транспорта РК, из-за понижения температуры воздуха до минус 35 градусов на 80 участках дорог по Казахстану введены ограничения для дизельных автомашин. Ещё на 20 участках дорог ограничено движение из-за метели и угрозы схода лавин. Казахстанцев просят быть внимательными и обращать внимание на объявления по ограничениям движения.

В МВД рекомендовали казахстанцам временно избегать поездок по загородным трассам.