Вице-министр транспорта обратился к казахстанцам в связи с ограничениями на дорогах из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий на дорогах республиканского значения вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев записал видеообращение к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

"Из-за понижения температуры воздуха до минус 35 градусов на 80 участках дорог введены ограничения для дизельных автотранспортных средств во избежание замерзания топлива и воздушной системы грузового транспорта. Причиной введения ограничительных мер ещё на 20 участках стали погодные условия в соседних областях - метель, ограничения видимости движения и угрозы схода лавин. В связи со сложной ситуацией на дорогах просим всех казахстанцев быть внимательными и обращать внимание на объявления по ограничениям движения", – сказал вице-министр.

По состоянию на 17:00 ограничения на республиканских дорогах действуют на 28 участках. На дорогах задействованы порядка 700 единиц техники и более 1 500 рабочих.

По словам Сатжана Аблалиева, несмотря на сложные погодные условия дорожные службы работают в усиленном режиме.

"По прогнозу синоптиков в ближайшее дни ожидается снижение температуры до минус 35-40 градусов. На дорогах республиканского значения ограничительные меры будут сохранены", – сказал вице-министр транспорта.

Ранее быть более ответственными казахстанцев попросили в МВД.