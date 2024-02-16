Проявите ответственность и сознательность - в МВД обратились к водителям

Обращение к водителям записали в МВД Казахстана в связи с непогодой, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые водители! Обращаем ваше внимание на неблагоприятные погодные условия. Для вашей безопасности рекомендуем временно избегать поездок на загородные трассы. На данный момент закрыты порядка 30 участков дорог в восьми регионах. Для тех, кого стихия застала в дороге, организованы пункты обогрева и горячее питание до прибытия дополнительной помощи для эвакуации. Пожалуйста, проявите ответственность и сознательность и следуйте рекомендациям 112", - отметили в ведомстве.