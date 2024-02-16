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Проявите ответственность и сознательность - в МВД обратились к водителям

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Обращение к водителям записали в МВД Казахстана в связи с непогодой, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые водители! Обращаем ваше внимание на неблагоприятные погодные условия. Для вашей безопасности рекомендуем временно избегать поездок на загородные трассы. На данный момент закрыты порядка 30 участков дорог в восьми регионах. Для тех, кого стихия застала в дороге, организованы пункты обогрева и горячее питание до прибытия дополнительной помощи для эвакуации. Пожалуйста, проявите ответственность и сознательность и следуйте рекомендациям 112", - отметили в ведомстве.

На дорогах республиканского значения задействовано 658 единиц техники и порядка 1,5 тысячи человек. 

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