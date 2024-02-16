Затор из более 100 авто образовался на трассе в области Абай

Из-за закрытия и введения ограничений на автомобильных дорогах в Кокпектинском районе области Абай возникло скопление автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщают в МЧС, всего на трассе застряли 100 легковых, 15 грузовых автомобилей и один автобус. Они стоят в колонне и не могут продолжить движение из-за снежных переметов и нулевой видимости.

В министерстве также отмечают, что на место затора направлены силы и средства ДЧС области, а также 25 человек личного состава и техника высокой проходимости из Семея.

Также сообщается, что спасатели эвакуировали семь человек. В медицинской помощи они не нуждались.