Затор из более 100 авто образовался на трассе в области Абай
Сегодня, 08:21
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Сегодня, 08:21Сегодня, 08:21
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Из-за закрытия и введения ограничений на автомобильных дорогах в Кокпектинском районе области Абай возникло скопление автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Как сообщают в МЧС, всего на трассе застряли 100 легковых, 15 грузовых автомобилей и один автобус. Они стоят в колонне и не могут продолжить движение из-за снежных переметов и нулевой видимости.
В министерстве также отмечают, что на место затора направлены силы и средства ДЧС области, а также 25 человек личного состава и техника высокой проходимости из Семея.
Также сообщается, что спасатели эвакуировали семь человек. В медицинской помощи они не нуждались.
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