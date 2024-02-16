Военнослужащие помогают спасать людей в области Абай

Министерство обороны по просьбе ДЧС области Абай выделило личный состав, специальную и авиационную технику для спасения водителей и пассажиров автотранспорта, оказавшихся в снежном плену, передаёт BaigeNews.kz.

Помощь гражданам, застрявшим на трассе в Кокпектинском районе, оказывают военнослужащие регионального командования "Восток".

В спасательных работах задействованы два вертолета Ми-17, шесть единиц техники (многоцелевой тягач, КамАЗы и для организации связи – командно-штабная машина).

На вертолётах уже эвакуировано 44 человека. С помощью наземной техники в условиях бурана спасено 30 граждан, в их числе пятеро детей. Пострадавших доставили в село Калбатау и разместили во временном пункте обогрева.

Плохая видимость, боковой ветер и мороз осложняют полёты авиации. Спасательные работы продолжаются.

В МЧС уточнили, что всего в регионе спасено 305 человек, из них 19 детей.

В аварийно-спасательных работах задействовано 40 единиц техники, 115 сотрудников, два вертолёта и 11 работников министерств по ЧС, обороны, внутренних дел, местных исполнительных органов и психологи Центра медицины катастроф.

Действуют оперативные штабы.

Продолжается работа телефона "горячей линии" с привлечением психолога МЧС.

Местными исполнительными органами организовано горячее питание.