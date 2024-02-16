Военнослужащие помогают спасать людей в области Абай
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Министерство обороны по просьбе ДЧС области Абай выделило личный состав, специальную и авиационную технику для спасения водителей и пассажиров автотранспорта, оказавшихся в снежном плену, передаёт BaigeNews.kz.
Помощь гражданам, застрявшим на трассе в Кокпектинском районе, оказывают военнослужащие регионального командования "Восток".
В спасательных работах задействованы два вертолета Ми-17, шесть единиц техники (многоцелевой тягач, КамАЗы и для организации связи – командно-штабная машина).
На вертолётах уже эвакуировано 44 человека. С помощью наземной техники в условиях бурана спасено 30 граждан, в их числе пятеро детей. Пострадавших доставили в село Калбатау и разместили во временном пункте обогрева.
Плохая видимость, боковой ветер и мороз осложняют полёты авиации. Спасательные работы продолжаются.
В МЧС уточнили, что всего в регионе спасено 305 человек, из них 19 детей.
В аварийно-спасательных работах задействовано 40 единиц техники, 115 сотрудников, два вертолёта и 11 работников министерств по ЧС, обороны, внутренних дел, местных исполнительных органов и психологи Центра медицины катастроф.
Действуют оперативные штабы.
Продолжается работа телефона "горячей линии" с привлечением психолога МЧС.
Местными исполнительными органами организовано горячее питание.
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