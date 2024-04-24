Спасатели укрепляют защитный вал близ Уральска

Спасатели ДЧС Астаны укрепляют защитный вал близ Уральска, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС Казахстана.

Ведомство опубликовало видео работы спасателей в своем Telegram-канале.

Ранее в ЗКО, где сложилась напряженная паводковая обстановка, приехали спасатели и военнослужащие из разных регионов Казахстана. Так, сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК из Алматы ведут поисково-спасательные и неотложные работы на дачных участках.

Военнослужащие воинской части № 20982 МЧС РК укрепляют барьеры плотин в районе Самал в Уральске. А сотрудники центра медицины катастроф по Карагандинской области с первых дней и круглосуточно оказывают медицинскую и психологическую помощь жителям затопленных дач. Они работают с людьми в эвакуационном пункте в городе.

21 апреля связи с подъемом воды в реке Жайык вода начала заполнять дачные массивы близ Уральска. Для эвакуации жителей из подтопленных районов организовали автобусы. Также более 60 жителей дач эвакуировали на лодках.

В МЧС показали, как спасателям приходится эвакуировать скот из подтопленных паводковыми водами сел.

Вице-премьер РК Канат Бозумбаев поручил МЧС перебросить личный состав и технику из районов, прошедших пик паводков, в населенные пункты вниз по течению реки Жайык до границы с Атырауской областью.

Фонд "Қазақстан халқына" построит 114 домов для пострадавших от паводков в ЗКО. Акимат ЗКО выделил земельные участки под строительство на территориях, не подверженных подтоплению.