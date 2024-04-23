Фонд "Қазақстан халқына" построит 114 домов для пострадавших от паводков в ЗКО

Общественный фонд "Қазақстан халқына" и акимат Западно-Казахстанской области подписали меморандум о строительстве жилых домов для граждан, пострадавших от паводков в Сырымском районе, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках меморандума в ЗКО за счёт финансовых ресурсов фонда будет построено 114 домов по типовому проекту, предложенному местными исполнительными органами.

Дома будут построены в следующих населённых пунктах:

село Жымпиты – 49 домов; село Бұлдырты – 25 домов село Уленты – 38 домов; село Жетикол – 1 дом; село Жанаконыс – 1 дом.

Эти дома пострадавших от паводков по итогам обследования не подлежат ремонту и не пригодны для восстановления.

Акимат Западно-Казахстанской области определил и выделил земельные участки под строительство в зонах, не подверженных подтоплению, а также обеспечит подведение необходимой инженерной инфраструктуры. Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ будёт осуществлять акимат области совместно с местными общественными активистами.

"Наша земля, наш народ столкнулись со стихийным бедствием, последствия которого, конечно, очень печальны. Но, мы надеемся, что нам совместными усилиями удастся в короткие сроки отсроить новые дома и помочь тем, кто оказался в беде. Фонд направит на это 10 млрд тенге по решению попечительского совета, а также дополнительно те средства, которые направляют неравнодушные казахстанцы и представители бизнеса", — отметила заместитель председателя ОФ "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаева.

Напомним, ранее попечительский совет Фонда утвердил решение о выделении 10 млрд тенге на строительство домов в сельской местности. За счёт средств фонда и собранных денег возможно построить около 500 домов.

В ближайшее время будут определены села и территория для строительства в Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областях и подписаны соответствующие меморандумы.

На сегодня на счета фонда уже поступили благотворительные взносы на сумму 2,9 миллиарда тенге.