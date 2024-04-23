Паводки в ЗКО: в область направлены дополнительно 200 военнослужащих

В ходе облёта территории Западно-Казахстанской области вице-премьер Канат Бозумбаев поручил МЧС перебросить личный состав и технику из районов, прошедших пик паводков, в населенные пункты вниз по течению реки Жайык до границы с Атырауской областью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В настоящее время отмечается постепенное снижение объёма воды, поступающей из Оренбурга (Россия) в реку Жайык. В Западно-Казахстанской области вода идёт на спад в сёлах Байтерекского района: Озерное, Рубежинское и Январцево.

По прогнозам экспертов, пик паводков в ЗКО пройдет без резких подъёмов.

"Вместе с тем в Уральске всё ещё сохраняется сложная оперативная обстановка. До снятия угрозы в городе будут находиться свыше 6 000 человек по линии МЧС и Минобороны, в том числе прибывшие из других регионов страны. Ожидается прибытие ещё 200 военнослужащих. На сегодняшний день 100 человек личного состава Минобороны из Мангистау укрепляют село Мичурино на реке Шаган, работая в три смены. Десятки солдат и спасателей из Актобе, Астаны и Алматы строят дамбы в остальных микрорайонах", – указывается в сообщении.

Всем задействованным в противопаводковых мероприятиях вице-премьер Канат Бозумбаев выразил свою благодарность, а также поручил создать все необходимые условия для прибывшего подкрепления.