Спасатели на руках эвакуируют жеребят из подтопленных сёл в ЗКО
Сегодня, 15:39
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Сегодня, 15:39Сегодня, 15:39
346Фото: МЧС РК
В МЧС показали, как спасателям приходится эвакуировать скот из подтопленных паводковыми водами сёл, передаёт BaigeNews.kz.
Например, из села Бударин Акжаикского района вывели в безопасное место более 130 лошадей.
Спасательные работы продолжаются
По данным ведомства, в эвакуационных пунктах в Казахстане остаются 8 783 человек, из них 3 832 ребёнка. Вернулись в свои дома 25 324 человека.
Откачано свыше 11,6 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка 5,5 миллиона мешкотар и 1,4 миллиона тонн инертного материала.
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