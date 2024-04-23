Спасатели на руках эвакуируют жеребят из подтопленных сёл в ЗКО

В МЧС показали, как спасателям приходится эвакуировать скот из подтопленных паводковыми водами сёл, передаёт BaigeNews.kz.

Например, из села Бударин Акжаикского района вывели в безопасное место более 130 лошадей.

Спасательные работы продолжаются

По данным ведомства, в эвакуационных пунктах в Казахстане остаются 8 783 человек, из них 3 832 ребёнка. Вернулись в свои дома 25 324 человека.

Откачано свыше 11,6 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка 5,5 миллиона мешкотар и 1,4 миллиона тонн инертного материала.