Прячут доходы и разыгрывают "спектакли": почему алиментщики в Казахстане так легко уходят от ответственности

Во многих странах и суды, и сами родители при установлении суммы алиментов руководствуются логикой, что дети из-за расставания мамы и папы не должны терять в уровне жизни. Чего не скажешь о Казахстане. Сегодня часто разведенные женщины вынуждены в одиночку справляться и с воспитанием, и с содержанием своих детей. А те отцы, которые, казалось бы, стабильно платят алименты, прибегают к самым изощрённым способам, чтобы уменьшить сумму выплат. Подробнее об этой проблеме читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Без алиментов, но с долгами

Индира Амренова развелась с мужем ещё в 2019 году, когда ребёнку было 4 года. Женщина сразу же подала на алименты. Однако ни одного перевода от бывшего супруга не дождалась. Одно время с ним разбирались частные судебные исполнители. Когда дело дошло до лишения свободы, к делу подключились родители мужчины. Мать слёзно просила бывшую невестку отозвать заявление, пообещав, что все расходы на ребёнка возьмут на себя.

Слово родители мужа сдержали: помогают, чем могут: дровами, углём, одеждой. Пока Индира на работе присматривают за внуком. Но у пенсионеров много кредитов, которые оформил на них сын. От него, кстати, до сих пор нет никакой помощи. Так и прожили последние пять лет.

К слову, живут Индира с ребёнком в небольшом посёлке Восточно-Казахстанской области. Здесь, казалось бы, жизнь дешевле. Но Индира кое-как сводит дебет с кредитом в своём семейном бюджете. Она работает продавцом в местном продуктовом магазине с 9 утра до 9 вечера. И получает 120 тысяч тенге. Этих денег едва хватает на покрытие кредитов и на самое необходимое.

Для сборов сына в школу в августе и покупку зимней одежды осенью Индире пришлось взять ещё два кредита.

"Мы живём в деревне, но и у нас немало расходов. Сын в основном питается у бабушки с дедушкой. Я его поздно вечером забираю от них, приходим домой только ночевать. На продукты особо не тратимся. Сын ходит на кружок домбры. Это 5 тысяч тенге в месяц. Посещает бесплатные секции бокса и борьбы. Из своего кармана оплачиваем форму и дорогу на соревнования. Только в прошлом месяце на 50 тысяч тенге приобрела форму для бокса и на 30 тысяч тенге – форму для борьбы. Например, для того, чтобы поехать на соревнования в соседнее село, только на дорогу уходит 8 тысяч тенге. В город – 20 тысяч. Плюс взнос за участие. Такие соревнования проводятся раз, иногда два раза в месяц. Порой приходится объяснять сыну, что очередные соревнования надо пропустить. Бывают непредвиденные расходы. Например, на днях у сына разбился телефон. Надо новый покупать", - рассказала Индира.

Несмотря на сложность своей ситуации, женщина не унывает, и надеется, что вместе с сыном ещё выберется из долгов и кредитов. Конечно, если бы помогал бывший муж, было бы намного легче.

Это был просто спектакль

Юрист Мадина Рашид специализируется на разводах и взыскании алиментов. Она рассказывает, что 7 дней в неделю к ней обращаются отчаявшиеся женщины за помощью в борьбе со своими бывшими супругами, отцами своих детей, которые либо не платят алименты, либо установили себе минимальную заработную плату.

Юрист заметила, что в основном неплательщики алиментов - это индивидуальные предприниматели, самозанятые, которые преднамеренно указывают минимальную заработную плату в качестве дохода, чтобы уменьшить размер алиментов и налоговых отчислений.

"С такими мужчинами-должниками мы боремся. Доказываем, что у них есть либо дополнительный доход, к примеру, в службе такси, либо фиктивная расходная часть, либо скрытый доход. Мы собираем информацию и в суд обращаемся с доказательствами. В суде мы просим отменить взыскания алиментных обязательств в процентном соотношении к заработку и установить взыскания в твердой денежной сумме. Также нужно ходатайствовать об истребовании выписок с лицевых банковских счетов. Вот тут-то все банковские переводы должника показывают нам истинный его доход", - говорит Мадина Рашид.

Часто, по словам юриста, мужчины подают на уменьшение алиментов для детей от первого брака. Объясняют они это тем, что женились и нужно обеспечивать вторую семью. Если этот способ не срабатывает, они идут на разные уловки. Один из самых распространенных лайфхаков – мужчина фиктивно разводится со второй женой и начинает выплачивать алименты детям от второго брака. В таком случае по закону сокращаются выплаты на детей от первого брака. У Мадины Рашид недавно был такой случай в практике.

"Мы стали выяснять все это, стали поджидать их, фотографировать, что они вместе проводят свой досуг, что в принципе вторая жена и живет в этом доме. Все это запечатлели на фото-видеосъемку, предоставили в суде, что это был просто спектакль, дабы уменьшить процент алиментов на детей от первого брака. Вот представляете, мужчины идут до такой степени на все, чтобы уплатить меньше алиментов своим же детям. Разыгрывают целый спектакль в судебном заседании. Процесс расторжения брака идёт, а потом они добьются уменьшения алиментов детям от первого брака и заберут свое заявление на расторжение брака. Но, слава богу, им это не удалось. Мы доказали в суде, что они проживают вместе, ведут совместное хозяйство. Даже были фотографии, где они друг друга обнимают, целуют, проводят время как с семьёй, со своим грудным ребёнком", - рассказала юрист.

Таких случаев, по её словам, много.

Сбой в системе

Депутат Сената Жанна Асанова подняла эту проблему в своём депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра. Она утверждает, что в Казахстане не правильно выстроена система алиментных выплат. Депутат требует пересмотреть её и полностью изменить подходы к ней.

"С алиментами, как выяснилось, у нас всё не так. Когда мы приступали к изучению этой проблемы, мы озадачились, наверное, больше минимальным размером алиментов, который сейчас установлен в законе. Дальше стали смотреть и пришло понимание, что проблема достаточно комплексная. Она не только касается регуляции выплаты, она касается в целом процедур регулирования взаимоотношений между супругами. Это социальная проблема, которая имеет глубокие корни", - сказала сенатор.

Во всех этих историях, по её словам, страдает ребенок. Ведь зачастую бывшие супруги после развода не могут договориться между собой. Чтобы насолить своей бывшей мужчина, имея стабильный заработок, намеренно занижает его до минимума.

Минимальная заработная плата в 2024 году составляет 85 тысяч тенге. В таком случае алименты на одного ребенка составляют всего 22 тысячи тенге. Эта сумма не покрывает даже базовые потребности ребёнка и практически в два раза меньше прожиточного минимума, установленного на уровне 43 тысяч тенге.

По данным независимых экспертов, для обеспечения достойного уровня жизни ребенку необходимо не менее 130 тысяч тенге в месяц.

"Кто ставит себе минимальную заработную плату? Это те, у кого или нет дохода, или которые скрывают свой доход. Ну, или же какие-то другие причины. Я очень деликатно подхожу к этому вопросу. Я не могу заявлять, что все мужчины так делают. У нас сама по себе ситуация с заработной платой не радужная. Есть люди, которые действительно зарабатывают 120 тысяч, 150 тысяч тенге. В любом случае, даже половину этих 150 или 200 тысяч на 3-4 детей мало", - сказала Жанна Асанова.

Редко, но бывают и обратные ситуации. Бывший муж хорошо зарабатывает и ежемесячно отправляет большую сумму на счёт экс-супруги. Речь может идти о миллионах тенге. Естественно, не все эти деньги идут на расходы ребёнка. Поэтому депутаты намерены понять, сколько нужно на содержание одного ребенка, чтобы установить минимальный и максимальный размеры алиментов.

"Мы знаем, что 22 тысячи тенге – это мало. Нам нужно оттолкнуться от какой-то другой суммы. Максимум тоже надо просмотреть. Он будет безграничный или же мы все-таки ограничимся какой-то суммой. Потом мы должны проработать механизмы учета индивидуальных обстоятельств семьи в судебной практике. Плюс мы должны пересмотреть механизмы взыскания. Изменить подходы к определению доходов. Сейчас никто не может определить истинный доход супругов. Возможно, завтра встанет вопрос о каком-то справедливом распределении обеспечения ребенка между супругами", - сказала Жанна Асанова.

Юрист Мадина Рашид также призывает бороться с недобросовестными плательщиками.

"Мало того, что они сложили с себя ответственность за духовное и нравственное воспитание детей, так еще и злостно уклоняются от обязательств по содержанию детей. Необходимо разработать механизм выявления сокрытия доходов со стороны работодателей, это те, кто любит давать деньги в конверте, дабы не уплатить налог за сотрудников. Далее предлагаю установить минимальную сумму алиментов, которая не будет зависеть от доходов плательщика", - считает Мадина Рашид.

Она уверена, что пришло время реформировать систему защиты прав детей касательно взыскания алиментных обязательств со второго родителя, не проживающего с ребенком.

Как выплачиваются алименты в разных странах?

В Австралии алименты составляют около 25% от годового дохода родителя и действуют до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. В этой стране строго соблюдаются интересы детей, и фактическая неуплата алиментов практически невозможна.

В Германии существует дифференцированный подход к определению алиментов, где величина выплат зависит от возраста ребенка и дохода родителей. Установлена минимальная сумма алиментов, которая остается неизменной вне зависимости от доходов плательщика: до 5 лет – 480 евро, от 6 до 11 лет – 551 евро, от 12 до 17 лет – 645 евро, а по достижению 18 лет –689 евро. Родители обязаны поддерживать ребенка финансово до тех пор, пока он не получит высшее или профессиональное образование и не сможет обеспечивать себя самостоятельно.

В Бразилии алименты должны сохранять привычный уровень жизни ребенка. Здесь нет четкой доли дохода, обязательной для выплат на содержание детей. Суд определяет размер алиментов, основываясь на финансовых возможностях плательщика и потребностях получателя.

В Великобритании суммы выплат зависят от доходов родителей и количества детей. Алименты поступают до достижения ребенком 16 лет, а если он продолжает обучение, то до 20 лет. Размер алиментов может изменяться в зависимости от дохода родителя.

В Египте после развода бывший муж обязан предоставить ежемесячное содержание для детей и бывшей жены, а также обеспечить их отдельным подходящим жильем.

В Италии алименты также включают в себя обязательства по содержанию бывшей жены, если она не может работать или испытывает финансовые трудности. Однако, если экс-супруга начинает совместное проживание с другим мужчиной, это может стать основанием для прекращения выплат. Размер алиментов на детей зависит от доходов родителей, причем суд может учитывать дополнительные расходы, такие как выплаты по ипотечному кредиту. Обычно алименты составляют около 20% от зарплаты, в среднем достигая от 300 долларов на ребенка.

В Израиле алименты должны покрывать основные потребности детей, такие как питание, одежда и образование. Более второстепенные нужды – кружки, спорт и развлечения – могут удовлетворяться при наличии финансовой возможности у плательщика.

Пока неизвестно какую модель возьмут за основу в Казахстане. Ведь депутаты только начали разбираться в теме.

"Это только депутатский вопрос. Отрадно, что этим вопросом, оказывается, озабочена не только я. Депутаты нижней палаты время от времени тоже поднимали вопрос. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева обратилась в Сенат по этому вопросу. Мы сейчас объединились, создали рабочую группу, и будем работать над новым законопроектом, который, надеюсь, поможет нам глубже понять проблему и изменить эти механизмы, предложить более современные подходы к решению этой проблемы", - сказала сенатор.

При этом она отметила, что, скорей всего, это не будет новый закон, а лишь поправки в существующий Кодекс "О браке и семье".

В первую очередь будут определены принципы содержания ребенка с учетом особенностей внутренней экономической, социальной, семейно-демографической ситуации.

"Всё зависит от потребностей. Я точно бы туда не включала роскошь. Это базовые потребности ребёнка, чтобы он не был ущемлён. Первое, в образовании. Второе, в питании. Потому что ребёнку на каждом этапе его жизни нужно полноценное качественное питание, а не макароны на воде. Третье, его воспитание, развитие. Это - кружки какие-то, возможно. Четвертое, здоровье. Вот четыре базовые вещи, которые мы должны учесть", - обозначила Жанна Асанова.

Депутат предположила, что, возможно, в обновлённом законе появятся механизмы контроля алиментов, чтобы родитель был уверен, что они уходят по назначению, а не тратятся на другие цели.

"Для меня странно заставлять кого-то нести ответственность за своего ребёнка. Потому что это априори природой заложенное условие, когда ты даёшь кому-то жизнь, ты уже автоматически становишься за него ответственным. Это прописано во всех базовых нормах. В том же самом Кодексе "О браке и семье" прописана ответственность. Она обозначает, что нужно не только за ребёнком смотреть, но ещё нужно обеспечивать его полную инфраструктуру и жизнь. Нельзя родить и сказать: государство должно заботиться о моём ребёнке. Это касается не только матери, но и отцов. Когда горе-отцы говорят, как я буду обеспечивать ребёнка, если у меня другая семья. Каждый родитель несёт ответственность, и возможно мы сумеем сейчас каким-то образом эту ответственность с момента рождения заложить в сознание", - делится ожиданиями от предстоящих нововведений депутат.

Безусловно, необходимо создать более эффективные механизмы для обеспечения выплаты алиментов и поддержки одиноких родителей. Дети вправе получать необходимые условия для полноценного роста и развития.