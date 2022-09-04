Пенсионер-инвалид погиб во время лесного пожара в Костанайской области – МЧС

Фото: МЧС РК

О гибели одного человека при пожаре в Костанайской области сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

По информации главы ведомства Юрия Ильина, сегодня утром во время разбора завалов в селе Аманкарагай был выявлен факт гибели человека.

"Это инвалид 1936 года рождения. В ходе оперативных мероприятий было выяснено, что участковым инспектором при проведении эвакуации он был оповещён, но отказался от эвакуационных мероприятий. Но, тем не менее, следственные мероприятия по факту гибели человека будут проводиться", − сказал Ильин в ходе оперативного брифинга.

Ранее в МЧС сообщили о 10 пострадавших, получивших травмы, ожоги и отравления лёгкой и средней степени тяжести. Среди них пять человек населения, включая одного несовершеннолетнего, одного работника лесхоза, одного работника акимата, трёх сотрудников МЧС, из которых четверо находятся в Центральной районной больнице, шесть человек после осмотра и оказания помощи отправлены домой.