Стало известно о 10 пострадавших в лесных пожарах в Костанайской области

Фото: МЧС РК

В оперштабе МЧС дали оперативную информацию по природному пожару в Аулиекольском районе Костанайской области по состоянию на восемь часов утра 4 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

Тушение пожара продолжается, в работах задействованы силы и средства МЧС, в/ч 52859, МВД, Минобороны, лесхоза, РГКП "КазАвиаЛесохрана", МИО, АО "КТЖ": 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поезда, 600 человек личного состава.

Вертолётами произведён 21 сброс воды на тушение.

"Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай (административное здание) и в селе Лесное ликвидированы. Переход горения на резервуары с бензином и дизельным топливом не допущен. Пожары в жилых домах сёл Аманкарагай и Озёрное локализованы, проводится тушение отдельных очагов", − сообщили в пресс-службе МЧС.

Случаев гибели среди населения и участников тушения пожаров не зарегистрировано.

"Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек − пять человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, три сотрудника МЧС, из которых четверо находятся в Центральной районной больнице, шесть человек после осмотра и оказания помощи отправлены домой", − рассказали в ведомстве.

В связи с улучшением обстановки, в полном объёме возобновлено движение на автодороге республиканского значения Р-36 и движение поездов по железной дороге (поезда №№ 82, 43, 51, 37, 622, в которых находятся 908 пассажиров)", − информировали в министерстве по ЧС.

По данным РГП "Казгидромет", 4 сентября на территории Аулиекольского района Костанайской области сохранится высокая температура до 28 градусов, скорость ветра до девяти метров в секунду.

3 сентября из-за сильной жары и ветра площадь пожара превысила 9 400 гектаров. Общая площадь лесного массива в Аулиекольском районе 40 000 гектаров.

Из-за угрозы населённым пунктам Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное была проведена эвакуация местных жителей. Всего из опасной зоны вывезен 1841 человек. Их разместили в средней школе и школе-интернате Аулиеколя и обеспечили питанием.

Открыта горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области.

Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

"Начиная с 16 часов 3 сентября, зарегистрирован переход пожара на жилые строения села Озерное, где пострадали восемь жилых домов и одно административное здание, в селе Лесном пострадал один жилой дом, в Аманкарагае − 98 жилых домов и хозпостроек, территория Аманкарагайской нефтебазы. В настоящее время огнём уничтожено и повреждено 108 строений", − сообщили в МЧС.

Сегодня в Костанайскую область прибывает дополнительная помощь из столичного ДЧС в составе 15 автоцистерн, двух вахтовок, одного служебного автомобиля, 98 человек личного состава, а также два вертолёта с водосливными устройствами из ДЧС Алматы.

В настоящее время проводится воздушная разведка для оценки обстановки, по итогам которой силы и средства будут направлены на тушение очагов пожаров в лесном массиве и защиту населенных пунктов.

Напомним, природный пожар начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.