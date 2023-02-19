Снова без тепла: школьники Экибастуза на неделю уйдут на дистанционку

Фото: obvk.kz

На следующей неделе, с 20 по 24 февраля, ученики школ, колледжей и организаций дополнительного образования в Экибастузе снова будут заниматься онлайн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской отдел образования.

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

"По данным ТОО "Экибастузтеплоэнерго", на сегодняшний день подача тепла в городе выведена на оптимальные параметры, однако организациям образования необходимо время для прогрева помещений и достижения необходимого температурного режима.Мониторинг температуры в организациях образования ведется ежедневно. При достижении температурного режима, соответствующего санитарным нормам, школы, колледжи и организации дополнительного образования в индивидуальном порядке будут переводиться в штатный режим обучения", — сообщили в отделе образования.

Напомним, 18 февраля в 4:37 на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.

Поэтому специалистам пришлось остановить водогрейные котлы. Параметры температуры теплоносителя при этом снизили. Между тем, в социальных сетях пошли слухи о том, что ТЭЦ полностью остановили. В акимате эту информацию опровергли, назвав фейком.

Позже в Минэнерго сообщили, что на месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Ситуация находится на контроле Правительства.

Между тем, школьники в Экибастузе из-за недогрева уже уходили на дистанционку несколько раз за эту зиму. К примеру, в последний раз, на удалёнку школьники ушли 7 февраля. В городском акимате тогда объясняли: из-за того, что 6 февраля на местной ТЭЦ работало только три котлоагрегата, температурные параметры в социальных объектах не соответствовали нормам.

Ранее онлайн-учёба для детей началась когда в Экибастузе в конце ноября-начале декабря прошлого года ввели режим ЧС. И даже после его снятия школьники несколько недель занимались дистанционно.

По ситуации с теплом в городе горняков глава Минэнерго Болат Акчулаков отмечал, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.