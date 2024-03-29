Смерть Нукеновой: свидетель рассказал об удалении записи с камер

В Астане проходит главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева. Свидетель со стороны защиты К., рассказал о том, как были удалены видеозаписи с камер в "Гастроцентре", передаёт BaigeNews.kz.

Свидетель К. с января 2023 года работал в "Гастроцентре" руководителем отдела аренды. По его словам, 9 ноября он как обычно около 13:00 делал обход здания.

"В 13:00, когда делал обход, первый этаж работал. Потом я посмотрел на второй этаж, в ресторане "Бао" никого не было. Я спросил у администратора об этом", - сказал свидетель.

Администратор ресторана сообщила ему, что в ресторане санитарный день.

"Дальше я занимался работой. Ушел в кабинет, начал обзванивать потенциальных арендаторов. Около 14:00 пришла администратор и сказала, что ей позвонил Бакытжан Байжанов (директор "Гастроцентра" - прим.ред) и попросил удалить видеозаписи с камер видеонаблюдения всего "Гастроцентра", - сказал свидетель.

Администратор ответила, что не знает, как это сделать. Поэтому она попросила об этом свидетеля К. По его словам, далее Бакытжан Байжанов зашел в кабинет руководителя отдела аренды "Гастроцентра" и попросил помочь администратору и удалить видеозаписи. Он не уточнил, для чего нужно было их удалять. Системного администратора в "Гастроцентре" не было.

"Больше некому было обратиться. Штат был небольшой", - сказал свидетель, отвечая на вопросы прокурора.

После этого, они с администратором спустились на первый этаж, где был ключ от диспетчерской. В диспетчерской был доступ, чтобы открыть эти камеры.

"Этот доступ я не знаю. Знала администратор (код-прим.ред) и мне показала", - добавил он.

По его словам, он не уточнял, какие видео нужно удалить. На удаление видео у него ушло примерно 15 минут, рассказал свидетель. На момент удаления видео рядом с ним находилась администратор, она вышла, когда зашел Байжанов.

Прокуроры уточнили, спрашивал ли кто-нибудь у него удалил ли он записи? И в каком эмоциональном состоянии был Байжанов?

"Никто не спрашивал, не интересовался удалил ли записи", - ответил свидетель.

Байжанов был спокойным в этот день, добавил свидетель. После удаления записи Байжанов позвонил ему и попросил принести нашатырный спирт, сказав, что срочно. Около 16:00 свидетель купил спирт. Он также сообщил, что видел Бишимбаева в "Гастроцентре" редко.

"В мою сторону не было агрессии. Все было в рабочих моментах", - сказал свидетель.

Напомним, судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.

Главный фигурант дела Куандык Бишимбаев заявил, что у него не было возможности рассказать свою историю, поэтому свою вину он не признает. Родственник Бишимбаева, Бахытжан Байжанов также находящийся на скамье подсудимых, заявил, что не знает, совершил ли он преступление.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.

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