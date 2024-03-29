Не верьте всему тому, что написано - Бишимбаев

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды на главном судебном разбирательстве рассказал о том, как познакомилась его сестра с Куандыком Бишимбаевым, передаёт BaigeNews.kz.

"В конце августа 2022 года она рассказала о том, что появился на горизонте молодой человек, что он пытается записаться к ней на консультацию. Она не принимала мужчин, поэтому отказывала. Ассистент ее отказывала. При этом была отдельная история, что какая-то женщина пыталась записаться, чтобы на прием пришел Куандык. Пришел в итоге Куандык. То есть это были долгие и навязчивые ухаживания. Каким-то образом Куандык получил ее телефон, начал писать сообщения. Она также их показывала, цитирую: "Не торопитесь принимать решения обо мне, Салтанат. Давайте познакомимся, поговорим. Не верьте всему, тому, что написано. Сформируйте свое мнение. Давайте проведем консультацию. Это будет ровно консультация, ничего более".

И мне было это известно. Тогда я не придавал этому такое значение. Далее, насколько мне стало известно, консультация прошла. Она провела. Потому что было активное давление и было очень много запросов со стороны Куандыка. И они в какой-то мере начали общаться. Он присылал ей длинные сообщения", - сказал Айтбек Амангельды.

По его словам, Салтанат Нукенова не рассматривала Бишимбаева как будущего жениха.

"Немножко посмеялись между собой, что он как Пушкин пишет длинные тирады, что которые даже на экран не помещаются.

Далее в рамках этого общения он пригласил ее на концерт К.Меладзе 29 сентября 2022 года. Также пригласил нашу маму через Салтанат. Мама, конечно, отказалась. Ей это было неинтересно в целом", - сказал брат.

Далее, по его словам, в октябре 2022 года Салтанат поехала к их общей подруги в Баку. Из соцсетей брат узнал, что она поехали вместе с Куандыком. После этой поездки Салтанат говорила о нем как о хорошем человеке. В конце октябре семье стало известно, что он сделал ей предложение через инстаграм.

"Салтанат поговорила с родителями, очень сильно защищала его. Говорила о том, что его подставили на том суде, когда его судили за коррупцию. Она верила ему", - сказал брат.