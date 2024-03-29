Салтанат Нукенова пыталась уйти от Бишимбаева восемь раз, заявил её брат

В Астане проходит главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева. Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды сообщил, что она пыталась уйти от супруга восемь раз, передаёт BaigeNews.kz.

"За 2023 год было порядка 8 раз, если не больше", — сказал брат Нукеновой, отвечая на вопрос прокурора.

Адвокат Жанна Уразбахова, представляющая интересы потерпевшей стороны, спросила о доходах Нукеновой до замужества.

2В какой-то период, когда у началось большое количество записей, я помогла вести записи. Автоматизировал формы через заполнения и через Google Календарь.

На момент 2020 года она могла зарабатывать около двух с половиной миллиона тенге, при этом консультация стоила 50 тысяч. В дальнейшим, она делилась, когда она подняла стоимость консультаций до 80 тысяч, наняла помощницу девочку, что доходы достигают от двух до четырех миллионов тенге. В зависимости от того, сколько она людей примет. Запись была всегда полной", — сказал брат Нукеновой.

Адвкокат также спросила, одалживала деньги ли Салтанат деньги до вступления в брак.

"Да, бывало, но не так часто и не такие крупные суммы постоянно. Если до этого "Закинь пять, две тысячи, мне немножко не хватает", но после брака с ним это 50, 60, 100 тысяч. Вот такие большие суммы пошли", - сказал Айтбек Амангельды.

Напомним, судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.

Главный фигурант дела Куандык Бишимбаев заявил, что у него не было возможности рассказать свою историю, поэтому свою вину он не признает. Родственник Бишимбаева, Бахытжан Байжанов также находящийся на скамье подсудимых, заявил, что не знает, совершил ли он преступление.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.

Брат Салтанат Нукеновой показал её фото после избиений и рассказал о том, как познакомилась его сестра с Куандыком Бишимбаевым.