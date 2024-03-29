Брат Салтанат Нукеновой показал её фото после избиений Бишимбаевым

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды на главном судебном разбирательстве показал фото сестры после ее избиения супругом Куандыком Бишимбаевым, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, инцидент произошел 20 марта 2023 года. Салтанат прислала ему фото своего лица с побоями.

"Я получил эти фотографии, на которых были явные следы избиения. Я испугался за Салтанат. Первая реакция была, что нужно ей позвонить. Она не отвечала. Я позвонил Куандыку. С моей стороны была нецензурная брань в его адрес. Он ответил: "Приезжай, поговорим, встретимся перед домом". Я выехал, поднялся на территорию дома, ждал, Куандыка не было. Я вошёл в дом, постучал в дверь. Открыла его дочь от второго брака Рания. Я спросил: "Где Салтанат?" Но в квартире кроме Рании никого не обнаружил", - сказал Айтбек Амангельды.

Далее он позвонил Бишимбаеву. Тот ответил, что сейчас поднимется. В два часа ночи он пришёл, Айтбек Амангельды начал спрашивать, где Салтанат.

"У нас завязалась ссора. Он говорил, что не знает, где она. Говорил, чтоб я не "кипишевал", - сказал Айтбек Амангельды.

Далее началась драка. Были разбиты двери и посуда.

"Я обещал отправить эти фото его матери, хотел, чтобы она ответила, где Салтанат", - рассказал брат.

Айтбек Амангельды позвонил матери Бишимбаева и рассказал, что её сын избил Салтанат и не может ее найти. Мать Бишимбаева начала его успокаивать. Она сказала, что у Салтанат есть ключ от квартиры на третьем этаже. Родители были в другом городе. Мать ответила, что возможно, Салтанат на третьем этаже.

"Я думал, что ей плохо, и она может умереть. Я стучал в двери, звонил, она трубку не брала. Я позвонил в полицию, сообщил, что мне нужна помощь и нужно вскрыть дверь. Сказал, что муж моей сестрёнки избил её. Мне удалось выломать ручку двери".

По словам брата Салтанат, когда она открыла дверь синяки были на её лице, но уже не такие яркие, как на фото. Айтбек Амангельды сказал о том, что ей нужно уйти от мужа. Салтанат ответила, что сама разберется и хочет остаться.

Напомним, судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.

Главный фигурант дела Куандык Бишимбаев заявил, что у него не было возможности рассказать свою историю, поэтому свою вину он не признает. Родственник Бишимбаева, Бахытжан Байжанов также находящийся на скамье подсудимых, заявил, что не знает, совершил ли он преступление.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.