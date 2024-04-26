Обманула туристов на 78 млн. тенге: уроженку РФ осудили в Костанае
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В Костанае осудили уроженку России, которая продавала несуществующие туристические путевки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Уроженку России Ф. обвиняли в мошенничестве по 45 эпизодам.
"Суд установил, что с июня 2022 года по июнь 2023 года Ф., под предлогом предоставления туристических пакетов под видом турагента, путем обмана и злоупотребления доверием туристов в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. Она присвоила денежные средства потерпевших, оплаченные за приобретение путевок в Японию, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Дубай, Египет, Таиланд, Вьетнам и.т.д., после чегораспорядилась ими на иные цели", — рассказали в суде.
В итоге 71 потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 78 млн. тенге. Женщина полностью признала вину, раскаялась в совершенном и обязалась возместить ущерб потерпевшим.
"Большинство потерпевших просили наказать Ф. по всей строгости закона, ввиду невозмещения причиненного им материального ущерба. Сторона защиты просила назначить Ф.наказание, не связанное с реальным лишением свободы", — уточнили в суде.
В качестве смягчающих обстоятельств суд принял признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не установил.
"С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, наличие невозмещенного ущерба потерпевшим, суд назначил Ф. наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", — говорится в сообщении суда.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
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