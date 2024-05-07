Американец приехал в Кызылорду искать данные о родителях и брате

Полиция помогла гражданину США с поиском информации о родственниках в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Американец Джефф Шайнгольд обратился в департамент полиции Кызылординской области с просьбой найти сведения о своём отце. Его отец, еврей по национальности, жил в Теренозекском районе (сейчас Сырдарьинский), в 1943 году во время репрессий был арестован. В полицейском архиве были проведены всесторонние поиски по обращению сына.

"В 2022 году я узнал, что мои родители проживали в 1942 году в Казахстане во время Великой Отечественной войны. Они сбежали от нацистов из Польши. Больше никаких сведений у нас не было, кроме протокола суда. В результате поисков найдены документы, хранившиеся в архиве почти 80 лет. Они касались моих родителей и брата, похороненного в ауле №6. Благодаря полицейским, мы восстановили детали их жизни с 1942-го по 1946 год", – отмечает Джефф Шайнгольд.

Прибывшая в Кызылорду супружеская чета посетила место захоронения своего брата и поклонилась земле, где жили родители.

Следует отметить, что в архиве областной полиции хранятся свыше 30 тысяч экземпляров документов. Эти документы очень важны для тысяч людей, ищущих сведения о судьбе родственников, а также для учёных, журналистов, историков для полного восстановления исторической информации. Социально-политическая значимость специального архива подчёркивается в письмах не только граждан Казахстана, но и зарубежных стран.