Семьям погибших при пожаре в хостеле казахстанцев выделят по миллиону тенге

Родственники погибших в алматинском хостеле граждан Казахстана получат материальную помощь в размере одного миллиона тенге. Поручение дал аким мегаполиса Ерболат Досаев. Об этом на брифинге в РСК сообщил аким Алмалинского района города Айдар Жакибаев, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению главы города будет выделена финансовая помощь в размере миллиона тенге семьям погибших при пожаре. Также будет оказано содействие в транспортировке тел погибших до указанных родственниками мест, в том числе в другие регионы страны. Кроме того, будет оказано полное содействие в организации похорон на территории Алматы, включая погребальный процесс", - сказал Айдар Жакибаев.

Семьям погибших иностранных граждан будет оказана помощь с транспортировкой тел до мест погребения.

Напомним, трагедия произошла рано утром 30 ноября. В помещении, переоборудованном под хостел, случился пожар. Спастись успели не все постояльцы, 13 человек погибли. Среди них есть иностранцы и студенты алматинских вузов.

Несколько человек пострадали, об их состоянии рассказали медики.

Президент Казахстана выразил соболезнования родным погибших и заверил, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 292 УК РК.

Работает "горячая линия".