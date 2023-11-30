Семьям погибших при пожаре в хостеле казахстанцев выделят по миллиону тенге
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Родственники погибших в алматинском хостеле граждан Казахстана получат материальную помощь в размере одного миллиона тенге. Поручение дал аким мегаполиса Ерболат Досаев. Об этом на брифинге в РСК сообщил аким Алмалинского района города Айдар Жакибаев, передаёт BaigeNews.kz.
"По поручению главы города будет выделена финансовая помощь в размере миллиона тенге семьям погибших при пожаре. Также будет оказано содействие в транспортировке тел погибших до указанных родственниками мест, в том числе в другие регионы страны. Кроме того, будет оказано полное содействие в организации похорон на территории Алматы, включая погребальный процесс", - сказал Айдар Жакибаев.
Семьям погибших иностранных граждан будет оказана помощь с транспортировкой тел до мест погребения.
Напомним, трагедия произошла рано утром 30 ноября. В помещении, переоборудованном под хостел, случился пожар. Спастись успели не все постояльцы, 13 человек погибли. Среди них есть иностранцы и студенты алматинских вузов.
Несколько человек пострадали, об их состоянии рассказали медики.
Президент Казахстана выразил соболезнования родным погибших и заверил, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону.
Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 292 УК РК.
Работает "горячая линия".
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